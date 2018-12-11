Бразилия выйдет из пакта ООН о миграции – дипломат

Бразилиа, , 09:16 — REGNUM Бразилия выйдет из Всемирного пакта о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции, заявил 10 декабря будущий глава дипломатии латиноамериканского государства Эрнесту Араужу, сообщает французское издание Le Figaro.

С таким заявлением дипломат выступил на своей странице в Twitter. По его словам, Бразилия выйдет из него, как только избранный президент страны Жаир Болсонару будет приведен к присяге.

«Правительство Болсонару выйдет из Всемирного пакта о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции, который был недавно подписан в Марракеше. Этот инструмент неадекватен для решения существующей проблемы», — подчеркнул Араужу.

«Мы рады миграции, но она не должна носить безраборчивого характера», — добавил он.

Напомним, документ международной организации был подписан 10 декабря в Марракеше более 150 странами, в том числе Россией. Тем не менее ряд стран, таких как Австралия, Австрия, Болгария, Венгрия, Израиль, Польша, Словакия, США, Хорватия, Чехия и Швейцария отказались присоединяться к нему.