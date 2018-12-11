Минобороны РФ развернет у берегов Камчатки новую бригаду подводных лодок

Москва, , 09:11 — REGNUM Министерство обороны РФ развернет в Тихом океане у побережья Камчатки новую бригаду подводных лодок, сообщают 11 декабря «Известия» со ссылкой на военное ведомство.

Отмечается, на Тихоокеанском флоте будет развернута бригада подводных лодок проекта 677 «Лада», которые являются самыми бесшумными российскими субмаринами. Подводные лодки будут прикрывать стратегические ракетоносцы и места их базирования.

В ведомстве добавили, что на субмаринах установлены воздухонезависимые (анаэробные) энергетические установки (ВНЭУ), благодаря чему подлодки не нуждаются в регулярном всплытии для подзарядки аккумуляторов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские конструкторы создали две лабораторные модели ВНЭУ. Для испытаний «в реальной среде» эти модели будут помещены в прототип отсека подводной лодки. На сегодняшний день прототипы энергоустановок работают без перебоев.

В 2017 году сообщалось, что анаэробной энергетической установкой будет снабжена дизель-электрическая неатомная подводная лодка «Кронштадт» проекта 677 типа «Лада».

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