Сергей Фургал не стал комментировать перенос «столицы» ДФО из Хабаровска

Хабаровск, , 09:12 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не стал комментировать перенос «столицы» Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. В пресс-службе главы края корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что не комментируют решения главы государства.

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«Есть решения, которые принимаются на уровне главы государства, и его решения мы не обсуждаем. Губернатор и правительство Хабаровского края продолжают работать в том же интенсивном режиме, что и раньше», — заявила корреспонденту ИА REGNUM, пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Надежда Томченко.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил одобрение главой государства переноса административного центра ДФО из Хабаровска во Владивосток. Ранее на этом неоднократно настаивал полпред президента Юрий Трутнев.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал ранее заявлял, что не допустит переноса дальневосточной «столицы» во Владивосток.