Ледовую арену к МЧМ по хоккею в Новосибирске начнут строить весной

Новосибирск, , 08:59 — REGNUM Власти Новосибирской области «со дня на день» ожидают положительное заключение госэкспертизы по проекту новой ледовой арены к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдёт в Новосибирске в 2023 году. Об этом сказал губернатор региона Андрей Травников на пресс-конференции сегодня, 11 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Проект ледовой арены готов. Со дня на день ожидаем положительное заключение экспертизы», — отметил Травников, подчеркнув, что строительство объекта должно начаться в апреле 2019 года, а завершится к лету 2022 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на строительство ледовой арены к молодежному чемпионату мира по хоккею в Новосибирске из федерального бюджета будет выделено 3,5 млрд рублей. Из них в 2019 году — 300 миллионов рублей, в 2020 году — 1,4 миллиарда, в 2021 году — 1,8 миллиарда». Такие цифры на сессии законодательного собрания региона 30 октября озвучил вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков.

В бюджет Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020—2021 гг. на строительство арены заложено 500 млн рублей.

Тем временем новосибирские общественные активисты уже выходили на пикет с требованием перенести строительство нового ЛДС с левого берега реки Оби, например, в район Северного аэропорта, чтобы не пришлось за день вырубать лес, который рос в пойме реки десятилетиями.

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