Украина оказалась во второй сотне в рейтинге «Индекс свободы человека»

Киев, , 08:53 — REGNUM Украина заняла 118-е место из 162 в рейтинге «Индекс свободы человека» по данным отчета исследовательских центров The Cato Institute и Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, сообщает 11 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, на 117-м месте оказались ОАЭ, на 119-м — Того. Россия заняла 120-е место. Отмечается, что по сравнению с прошлым годом Украина поднялась на 16 строчек в рейтинге.

Лидерами рейтинга стали Новая Зеландия, Швейцария, Гонконг, Австралия и Канада, начиная с первого места соответственно. Последние строчки заняли Йемен, Венесуэла и Сирия.

Напомним, Украина также заняла 18-е место в рейтинге стран, меньше всего влияющих на изменение климата. Причина — экономический кризис.