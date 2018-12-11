В Екатеринбурге назначен новый вице-мэр по соцполитике

Екатеринбург, , 08:41 — REGNUM В мэрии Екатеринбурга новое кадровое назначение. Заместитель главы администрации Кировского района Дмитрий Баранов назначен вице-мэром по социальной политике, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации.

Ранее, в течение 26 лет, этот пост занимал Михаил Матвеев. Однако в сентябре 2018 года он был избран депутатом городской думы. В связи с этим место стало вакантным.

О новом вице-мэре известно, что родился он в Первоуральске 12 февраля 1967 года. Имеет дипломы врача и юриста. В течение десяти лет работал врачом. А с 2005 года занял пост заместителя главы администрации Кировского района по соцвопросам.

К своим новым обязанностям в мэрии он приступил 10 декабря.