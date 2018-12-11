National Interest: США нельзя позволять Киеву втягивать себя в войну с РФ

Вашингтон, , 08:28 — REGNUM США необходимо дистанцироваться от той политики, которую проводит Украина в отношении России, поскольку такой курс может привести к столкновению Москвы и Вашингтона. Это развитие событий не сыграет на руку не только Белому дому, но и Украине, пишет Тед Гален Карпентер в статье для американского издания The National Interest .

Поведение Украины в Керченском проливе стало еще одним примером того, как союзник США — или страна, зависимая от Вашингтона в обеспечении собственной безопасности, — пытается добиться американской военной поддержки для достижения собственных узких целей. В 2008 году это пыталась сделать Грузия, которой нужно было разрешить территориальный спор с Россией из-за двух не присоединившихся к ней регионов — Абхазии и Южной Осетии. Впоследствии в подготовленном Европейским союзом докладе эксперты пришли к выводу, что войну в августе того года начала именно Грузия. Нет никаких сомнений, что тогдашний президент страны Михаил Саакашвили ожидал большую поддержку со стороны США и НАТО, чем он на самом деле получил.

Есть и другие примеры такого эгоистического поведения союзников Вашингтона. В частности, Саудовская Аравия периодически пытается втянуть США в региональное противостояние Эр-Рияда с Тегераном. Беззастенчивая поддержка Белым домом военного вторжения ближневосточного королевства в Йемен говорит о том, что эти попытки оказались не тщетными. Американским лидерам необходимо более внимательно относиться к подобным маневрам и принимать меры для того, чтобы страна не оказалась втянута в конфликты, которые играют либо незначительную роль, либо вообще не имеют никакого значения для интересов государства. Слишком часто представители политической, экспертной и медийной элит страны ведут себя так, как будто интересы и амбиции союзника или «друга» Вашингтона согласуется с наилучшими интересами американского народа. Данная убежденность не только ошибочна, она также сопряжена и с большими рисками.

Поведение президента Украины Петра Порошенко до, во время и после инцидента в Керченском проливе должно вызвать вопросы у всех небезразличных граждан США. Три корабля ВМС Украины попытались пройти через пролив — узкий проход между российским Таманским полуостровом и полуостровом Крым, — который соединяет Чёрное и Азовское моря. Киев считает этот пролив частью международных вод и указывает на двустороннее соглашение от 2003 года между Украиной и Россией в подтверждение своей позиции. Тем не менее после того как Россия «аннексировала» Крым, Москва теперь воспринимает данный участок как часть своих территориальных вод. В Кремле настаивают на необходимость сообщать за двое суток о планируемом проходе судов и получить четкое разрешение с российской стороны прежде.

При этом несколько месяцев назад Украина еще выполняла это требование, но в конце ноября отказалась от него, попытавшись пересечь пролив без разрешения. В результате российские военные пошли на таран украинского корабля, а также открыли огонь по двум другим суднам (двое украинских военнослужащих получили ранения). В конечном счете была захвачена вся флотилия Киева.

Мотивы, которыми руководствовались в Киеве, а также выбранный для этого момент, довольно неоднозначны и вызывают определенные подозрения. Дело в том, что в конце марта будущего года Порошенко ожидает сложная предвыборная кампания. Как показывают опросы, в президентской гонке, в которой и так много претендентов, действующий глава государства ничем особо не выделяется, значительно уступая ведущему кандидату — бывшему премьер-министру страны Юлии Тимошенко. Рейтинг нынешнего главы государства не превышает однозначных цифр. Поэтому сомнительно, что на этих выборах он станет одним из двух ведущих кандидатов, который сможет принять участие в почти гарантированном втором туре.

Таким образом, у Порошенко более чем достаточно политических причин хотеть кризиса. И он оперативным образом стал эксплуатировать керченское столкновение для разжигания националистических чувств и создания «объединяющего нацию» эффекта. Он не только предстал перед общественностью в полностью в военной форме, но и ввёл военное положение в 10 граничащих с Россией регионах, именно тех, в которых его кандидатура пользуется наименьшей поддержкой. Более того, одно из положений прокламаций запрещает проведение каких-либо демонстраций в течение 30 дней.

Подобный внутриполитические маневры тем не менее не идут ни в какое сравнение с тем, что Порошенко попытался получить военную поддержку НАТО. Он призвал Североатлантический альянс направить военные корабли в Азовское море. Подобный шаг, сделанный в пику желаниям Москвы, был бы связан с крайне большими рисками. Он был бы воспринят как вооружённое вторжение в ключевую для обеспечения безопасности России зону и с высокой долей вероятности привел бы к войне. Даже развертывание большего числа кораблей НАТО в восточной части Чёрного моря было бы воспринято в качестве крупной провокации.

И всё же, каким бы невероятным это ни было, часть представителей американской власти, кажется, готова поддержать такой курс Киева. Председатель сенатской комиссии по делам вооруженных сил Джим Инхоф призвал к координации ответа между США и их европейскими союзниками, в том числе к «обеспечению более значимого присутствия США и НАТО в регионе Чёрного моря, а также увеличению военной поддержки Украины». Его поддержал сенатор-демократ Роберт Менендес, который заявил о необходимости проведения дополнительных учений НАТО в Чёрном море, а также предоставления Киеву дополнительной помощи в обеспечении его безопасности. Такая помощь включала в поставку себя «летального военно-морского оборудования и оружия».

Связи в области обеспечения безопасности Вашингтона с Киевом уже разрослись до нездоровых объемов, что подтверждается одобрением администрации президента США Дональда Трампа двух сделок по продаже Киеву оружия, а также событиями вокруг керченского инцидента. Администрация США, кажется, готова одобрить еще одну сделку на продажу оружия. Официальные лица Украины и США поддерживали «тесные дискуссии» относительно поставок Вашингтоном ещё одной порции современного оружия Киеву для его борьбы с «поддерживаемыми Россией» сепаратистами на востоке страны. Например, об этом заявил глава украинского МИД Павло Климкин в интервью журналистам 18 ноября после встречи со своим американским коллегой Майклом Помпео. Его заявление было сделано едва ли за неделю до керченского инцидента.

Ещё большее беспокойство вызывает то, что всё чаще предпринимаются попытки пролоббировать вступление Украины в НАТО, а одна администрация США за другой не стремится к тому, чтобы раз и навсегда отказаться от этой цели. В соответствии с 5-й статьей устава Североатлантического альянса после предоставления Киеву членства в НАТО в случае войны Украины с внешней державой США будут обязаны прийти Киеву на помощь. Если учесть стратегическую важность Украины для России, Вашингтон никогда не должен быть брать на себя это обязательство.

Приведенные выше события указывают, что США склоняются в сторону опасной конфронтационной политики в отношении России от имени Украины. Статус Керченского пролива или даже более масштабный спорный вопрос относительно статуса Крыма могут и должны быть чем-то, что неважно для Вашингтона. Сложно себе представить, каким образом риск начала крупной войны с Россией играет на руку даже той же Украине (хотя некоторые украинские националисты, по всей видимости, считают, что это так). Тем не менее невозможно оправдать то, каким образом такое развитие событий благотворно скажется на США. Администрации Трампа необходимо дистанцироваться от проводимой Киевом политики, а не сближаться с ней. Граждане США не должны позволять Киеву, как хвосту, вилять своей собакой, поскольку последствия этого будут трагическими для всех затронутых лиц.