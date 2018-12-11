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Представители КНР и США обсудили детали решения торговых разногласий

Политика

Стороны обменялись мнениями дальнейшей работы по реализации договоренностей

Пекин, 11 декабря 2018, 08:15 — REGNUM  Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин обсудили по телефону «дорожную карту» торговых консультаций между странами, сообщает 11 декабря пресс-служба Министерства коммерции Китая.

Отмечается, что стороны обменялись мнениями дальнейшей работы по реализации договоренностей, которые были достигнуты председателем КРН Си Цзиньпинем и президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, 2 декабря лидеры КНР и США договорились о снижении пошлин на импорт американских автомобилей в Китай. Вашингтон со своей стороны пообещал не поднимать пошлины на китайский импорт с нового года.

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Торговая война между Китаем и США
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