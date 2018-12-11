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Тереза Мэй обсудит Brexit с канцлером Германии

Политика

Переговоры пройдут днем 11 декабря

Тереза Мэй обсудит Brexit с канцлером Германии
Иван Шилов © ИА REGNUM
Тереза Мэй

Берлин, 11 декабря 2018, 08:15 — REGNUM  После отмены голосования в парламенте Великобритании по вопросу соглашения о Brexit премьер-министр Тереза Мэй намерена провести переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает немецкий канал N-TV.

«По просьбе британской стороны канцлер Германии Ангела Меркель примет премьер-министра Великобритании Терезу Мэй для переговоров во вторник, 11 декабря, в 13:00», — заявил пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Ранее Зайберт подчеркнул, что «теперь британское правительство должно объяснить европейским партнерам, как оно планирует двигаться вперед».

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение между Лондоном и Брюсселем о выходе Великобритании из Европейского союза было достигнуто к середине ноября. Документ должен был пройти через голосование в парламенте 11 декабря, однако Мэй отменила его, «опасаясь провала».

Читайте ранее в этом сюжете: Мэй объяснила, почему отменила голосование парламента о Brexit

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