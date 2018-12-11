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Китайский вице-премьер позвонил министру финансов США по торговым вопросам

Политика

Лю, в настоящее время возглавляющий с китайской стороны двусторонние переговоры с США касательно торговых споров, пригласил Мнучина и Лайтхайзера для имплементации договоренностей

Пекин, 11 декабря 2018, 08:07 — REGNUM  Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ позвонил министру финансов США Стивену Мнучину и торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру по вопросу торговых споров между странами, передает 11 декабря агентство Синьхуа.

Согласно заявлению Министерства коммерции Китая, Лю, в настоящее время возглавляющий с китайской стороны двусторонние переговоры с США касательно торговых споров, пригласил Мнучина и Лайтхайзера для имплементации договоренностей, достигнутых главами двух государств касательно торговых вопросов.

Во время телефонных звонков стороны обменялись взглядами касательно сроков и планов продвижения торговых переговоров с целью разрешения торговых споров, которые переросли в полноценные торговые войны между странами.

Напомним, что во время обеденной встречи в Аргентине 1 декабря на саммите G20 президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили экономические и торговые противоречия, существующие между странами, а также достигли ряда договоренностей.

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Торговые войны США
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