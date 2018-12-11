Еврокомиссия намерена «следить» за введением новых мер во Франции

Париж, , 08:04 — REGNUM Вице-президент европейского исполнительного органа Валдис Домбровскис заявил, что Европейская комиссия внимательно отнесется к возможным бюджетным мерам, о которых 11 декабря объявит президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Le Figaro.

«Мы внимательно следим за введением возможных новых мер во Франции, но мы не можем комментировать, пока они не будут официально объявлены и детализированы», — заявил Валдис Домбровскис членам Европарламента.

Как передавало ИА REGNUM, после трехнедельного кризиса, связанного с акциями протеста «желтых жилетов», президент Франции объявил 10 декабря о повышении минимальной гарантированной государством почасовой зарплаты на 100 евро, отмене повышения единого социального налога для пенсионеров, получающих менее 2000 евро в месяц, и отмене сверхурочных.

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