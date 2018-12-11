Посольство РФ призвало США «образумить подопечных» на Украине

Вашингтон, , 07:52 — REGNUM Власти США не должны закрывать глаза на активную подготовку, которую ведут вдоль линии соприкосновения в Донбассе украинские вооруженные силы и правоэкстремистские группировки. Об этом говорится в обращении, опубликованном посольством России в США.

Активность вдоль линии разграничения может обернуться воплощением кровавого сценария, отмечают дипломаты. Госдепартамент США должен признать, что в зоне конфликта присутствуют американские инструкторы, готовящие украинских штурмовиков.

«Рассчитываем на то, что США образумят своих подопечных», — говорится в релизе посольства в Facebook.

Агрессивные намерения «подопечных» бесперспективны, кроме того, они не соответствуют заявлениям Белого дома о нацеленности на политико-дипломатическое решение конфликта в Донбассе, добавили в российской дипмиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, власти ДНР заявили о подготовке вооруженных сил Украины к масштабному наступлению на мариупольском направлении. Атака может начаться, по данным разведки ДНР, 14 декабря.

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