Президент Танзании обеспокоен условиями для бизнеса в стране

Дар-эс-Салам, Танзания, , 07:54 — REGNUM Президент Танзании Джон Помбе Магуфули выразил беспокойство условиями для бизнеса в стране и заявил, что они все еще остаются плохими, так как ни зарубежные инвесторы, ни местные бизнесмены не платят налоги, и поэтому правительство лишается части дохода. Об этом сообщает портал Swahili Times.

Магуфули сообщил это 10 декабря 2018 года на встрече с представителями Государственного агентства по доходам (TRA) и другими правительственными руководителями. Встреча состоялась в международном конференц-центре имени Ньерере (JNICC) в Дар-эс-Саламе.

Президент назвал проблемы, которые вносят свой вклад в то, что люди не платят налоги, среди них относительно высокий уровень налога от TRA, а также сложная система оплаты налогов.

Далее президент отметил, что условия для ведения бизнеса в стране не в лучшем состоянии, так как произошел «захват» влиятельными органами контроля за бизнесом.

По его словам, в стране также наблюдается относительно высокий уровень налогов, сложная система оплаты налогов, плохая транспортная система и перегруженность портов. Инвестору требуется много времени для того, чтобы получить официальное разрешение на ведение торговли, что тоже не привлекает в страну инвестиции, отметил глава государства.

Вследствие названных причин, президент дал указание TRA улучшить условия для ведения бизнеса в стране, сначала, проводить разъяснительные беседы с гражданами о том, как стыдно не платить налоги, а также упростить систему оплаты и снизить уровень налогов.

Кроме того, президент Магуфули выдал особые удостоверения для владельцев малого бизнеса, с капиталом менее 4 миллионов танзанийских шиллингов (около 1700 долларов США), по этим удостоверениям предприниматели освобождаются от налогов.