На Тайване ушел из жизни бывший вице-председатель партии Гоминьнан

Тайбэй, , 07:43 — REGNUM Вывший вице-председатель Джианг Бинкунь китайской политической партии Гоминьдан ушел из жизни в тайваньском Тайбэе 10 декабря, сообщает агентство Синьхуа.

Джианг родился в 1932 году, вице-председателем Гоминьдана стал в 2003 году. В 2008 году был избран председателем Тайваньского фонда обмена между двумя сторонам прилива (SEF). Джианг возглавлял делегацию Гоминьдана, которая посетила материковый Китай в марте 2005 года, а в 2008 году возглавил делегацию SEF. В 2012 года Джианг ушел с должности председателя SEF.

Напомним, что отношения между Китаем и Тайванем выстраиваются на базе Консенсуса 1992 года, в рамках которого прописан принцип «одного Китая», согласно которому существует только одно китайское государство. Однако, и Китай, и Тайвань, и некоторые страны мира трактуют этот принцип либо в одну, либо в другую сторону.