Перемены в партии ХДС положительно сказались на рейтинге поддержки

Берлин, , 07:44 — REGNUM Избрание Аннегрет Крамп-Карренбауэр на пост председателя партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) укрепило позиции христианских демократов в рейтинге: впервые за несколько недель поддержка ХДС вновь превысила 30%. Об этом пишет издание Die Welt 10 декабря.

Согласно опросу института Forsa, ХДС теперь поддерживают 32% избирателей. На прошлой неделе до съезда партию поддерживали 29%, в октябре — 26%.

Партия «Зеленые», напротив, потеряла 3% поддержки и набрала 19%. Другие партии не изменили своих позиций. Далее расположились Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 14%, «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 13%, Свободная демократическая партия (СвДП) и «Левые» (обе с 8%).

Кроме того, 32% избирателей считают, что Ангела Меркель должна покинуть пост канцлера Германии досрочно, а не в 2021 году, когда истечет срок ее полномочий.

Опрос проводился с 7 по 9 декабря, в нем приняли участие 1506 респондентов. Погрешность может составлять +/ — 2,5%.

В исследованиях других институтов общественного мнения ХДС набрала 27−30%, «Зеленые» — 18−22%, СДПГ 13,5−17%, АдГ — 13,5−16%, «Левые» 9−11%, СвДП — 8−10%.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря Ангела Меркель оставила пост председателя ХДС, который занимала более 18 лет. Пришедшая ей на смену Крамп-Карренбауэр ранее была генеральным секретарем партии и премьер-министром земли Саар.

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