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Переговоры по Йемену зашли в тупик — СМИ

Политика

Свергнутое правительство требует вернуть порт Ходейда

Сана, 11 декабря 2018, 07:40 — REGNUM  Переговоры в Швеции по поводу йеменского конфликта зашли в тупик из-за порта Ходейда, сообщает 11 декабря Al Jazeera.

Причиной тому стало требование свергнутого правительства Йемена, ориентирующегося на арабскую коалицию, передать порт в их руки. На подобное действие хуситы согласиться не могут.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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