Мэй объяснила, почему отменила голосование парламента о Brexit

Лондон, , 07:37 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила голосование в парламенте по вопросу «предварительного голосования» о Brexit, опасаясь провала. Об этом она заявила во время выступления в Палате общин британского парламента.

Мэй отметила, что основные аспекты сделки о выходе Соединенного Королевства из ЕС имеют широкую поддержку, однако серьезное беспокойство касается одного вопроса — о границе с Северной Ирландией. Если голосование всё же произойдет, как было намечено, 11 декабря, подавляющее большинство проголосуют против сделки.

Единственным выходом является поиск нового компромисса с Брюсселем о североирландской границе. Запланированное голосование откладывается, заключила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября был обнародован окончательный план Brexit, хотя вопрос о границе Северной Ирландии и Республики Ирландия не был решен до конца. В переходный период, который продлится по меньшей мере до 2020 года, Северная Ирландия останется единой таможенной территорией с ЕС.

11 декабря в Палате общин должно было рассматриваться соглашение британского правительства с Брюсселем, однако 10 декабря Тереза Мэй отменила голосование.

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