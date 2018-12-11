National Interest: Политика Трампа подрывает ядерную энергетику США

Александр Белов, , 08:53 — REGNUM

Администрация президента США Дональда Трампа может подорвать одно из ключевых направлений в сфере национальной безопасности — гражданскую ядерную энергетику, которая может столкнуться с негативными последствиями нынешней торговой конфронтации между Вашингтоном и Пекином, пишут Роберт Маннинг и Рандольф Белл в статье для американского издания The National Interest.

Глобальное лидерство США в гражданской ядерной энергетике имеет решающее значение для достижения ряда целей в сфере национальной безопасности, включая поддержку режима нераспространения ядерного оружия и сохранение технологического превосходства американских вооруженных сил. В октябре 2018 года администрация Трампа сделала заявление об ограничении экспорта ядерных материалов в Китай, однако данное решение может иметь побочные последствия и для США.

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Атомная энергетика США находится в упадке, а Китай и Россия продолжают наращивать инвестиции в данную отрасль. Политику, которая ограничивает американской ядерной промышленности доступ к одному из самых быстрорастущих рынков ядерной энергии в мире, нельзя назвать полноценной, если она одновременно не поддерживает развитие ядерных технологий в самих США. Нынешняя политика американской администрации просто поставит ядерную отрасль на колени, одновременно ослабив позиции США в области национальной безопасности. Кроме того, ограничивая сотрудничество в ядерной сфере, Вашингтон ограничивает свою способность влиять на нормы безопасности и защиты китайской ядерной промышленности.

Прекращение экспорта ядерных материалов — это всего лишь один из элементов политики Вашингтона в отношении КНР, которая также затрагивает вопросы, связанные с кражей американской интеллектуальной собственности, киберпреступлениями, а также агрессивной деятельностью КНР в Южно-Китайском море. Особо следует отметить обвинения в сговоре с целью кражи ядерных технологий США, выдвинутые против China General Nuclear Power Group (CGN).

В рамках новых правил американская атомная энергетическая компания Westinghouse Electric Company сможет и дальше экспортировать свои ядерные реакторы AP1000, а также общие ядерные компоненты. Однако Белый дом ограничил передачу КНР любых передовых ядерных технологий, включая так называемые технологии IV поколения и малые модульные реакторы, которые могут определить будущее ядерной энергетики. Данные передовые технологии потенциально можно применить в разработке передовых военно-морских силовых установок, плавучих электростанций и множестве других ядерных проектов.

Учитывая возрастающий риск конфликта между крупными державами, действия администрации оправданы тем, что американская промышленность не должна поддерживать потенциального противника. Здесь может возникнуть справедливый вопрос: почему американские атомные энергетические компании вообще работают в КНР? Существует две причины. Во-первых, Китай — это крупнейший рынок ядерных технологий. Во-вторых, в КНР присутствует благоприятная нормативно-правовая среда в сфере разработки новых технологий, очевидно, потому, что для Пекина развитие ядерной отрасли является одним их стратегических приоритетов.

Для сравнения: в США не создано ни рыночных условий, ни нормативной базы для поддержания глобального лидерства Соединенных Штатов в ядерной сфере. За пределами Соединенных Штатов строится только одна-единственная атомная электростанция американского дизайна, в то время как Китай и Россия обеспечивают своими технологиями около двух третей международного рынка ядерных технологий. На внутреннем рынке США не запускали новых реакторов с 2013 года. Планировалось ввести в эксплуатацию четыре новых реактора AP1000, однако от запуска двух из них вообще оказались, а запуск оставшихся двух постоянно откладывается из-за значительных задержек и перерасходования средств. Ожидается, что в течение следующих десяти лет будут выведены из эксплуатации 12 американских реакторов.

Из-за ограниченного роста спроса на электроэнергию, дешевого природного газа и все более конкурентоспособных возобновляемых источников энергии в США практически отсутствует рынок новых ядерных реакторов. Эта ситуация может измениться в 2030-х годах, когда планируется вывод из эксплуатации ядерных реакторов, однако ядерной отрасли США нужно еще дожить до этого времени, чтобы она могла воспользоваться новыми возможностями.

Что касается регулирования, то Комиссия по ядерному регулированию (NRC) США выдает разрешения в первую очередь для строительства более старых и больших реакторов на легкой воде. NRC постепенно начинает уделять больше внимания регулированию ядерных технологий IV поколения, однако американским компаниям все же пришлось искать возможности для коммерческой реализации передовых ядерных технологий за пределами США.

До того как 11 октября администрация Трампа объявила о запрете на экспорт передовых ядерных технологий в КНР, ряд американских компаний получили разрешение от министерства энергетики на реализацию ядерных проектов в КНР, включая строительство и испытание новых реакторов. Ожидается, что ограничения обойдутся США в миллиарды долларов и тысячи потерянных рабочих мест.

Один из чиновников американской администрации признал, что ограничительные меры могут нанести вред ядерной отрасли США. «Мы понимаем, что в краткосрочной перспективе промышленность США столкнется с ущербом… Мы считаем, что в долгосрочной перспективе эта политика пойдет отрасли на пользу», — заявил чиновник. Однако, оставшись без доступа к рынку, американская промышленность может сыграть в ящик.

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Чтобы обеспечить лидерство США в сфере ядерных технологий, Вашингтон должен разработать политику, которая позволила бы предоставить американским компаниям альтернативные возможности роста, как в США, так и за рубежом. Недавно подписанный Закон об инновационных возможностях ядерной энергии (NEICA) является лишь первым шагом в реализации долгосрочной стратегии по усовершенствованию ядерных технологий США. Однако гораздо важнее официально объявить о том, что отечественная ядерная промышленность имеет важное значение с точки зрения национальной безопасности, увеличить финансирование новых ядерных проектов и обеспечить больше возможностей для тестирования и демонстрации новых технологий.

В конечном счете Вашингтон должен признать, что Китай сможет продолжить развитие своего ядерного сектора, независимо от поддержки США. Однако для того, чтобы поддержать отечественную ядерную промышленность, США нужно смириться с реалиями мирового рынка и обеспечить широкую поддержку американского ядерного сектора.