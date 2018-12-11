Рост позиции РФ по продаже оружия – результат усилий государства: эксперт

Москва, , 07:26 — REGNUM Рост позиции РФ в мировых продажах оружия стал результатом государственных усилий по перевооружению российской армии и флота, на которое ежегодно выделяются значительные средства, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

«SIPRI оценивал объем продаж 10 крупнейших российских производителей вооружений. По его оценке, в 2017 году их совокупный объём продаж оружия увеличился на 8,5% и составил $37,7 млрд. Соответственно, доля наших Топ-10 в мировом Топ-100 производителей вооружений составила 9,5%. Понятно, что это не полные данные, а только некий срез, однако дающий представление об объемах производства», — пояснил эксперт.

Если сравнить с экспортом, большая часть произведенного в РФ оружия осталась внутри страны. По оценке того же SIPRI, в 2017 совокупный объём российского экспорта оружия составил $6,148 млрд. Это на 11,4% ниже оценки экспорта в 2016 году ($6,937 млрд).

«Характерно, что опустившаяся со 2-го на 3-е место Великобритания, с продажами ее компаний в $35,7 млрд, занимает лишь 6-е место по экспорту вооружений с объемом $1,214 млрд. Разница не очень понятна. Возможно, SIPRI не учитывает поставки вооружений в структуры НАТО в составе британского экспорта», — отметил Калачев.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, эксперты Стокгольмского института исследования проблем мира сообщили, что по итогам 2017 года российские компании вышли на второе место вслед за американскими по объему продажи оружия, опередив конкурентов из Великобритании.

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