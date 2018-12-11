Глава МВД Франции одобрил ответ Макрона «желтым жилетам»

Париж, , 07:16 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон дал ясный и сильный ответ на требования протестующих, объявив в стране чрезвычайное экономическое положение. Так прокомментировал обращение Макрона к нации министр внутренних дел Кристоф Кастанер на своей странице в Twitter.

«Президент услышал гнев. Его ответ ясен и силен», — написал Кастанер.

Глава МВД отметил, что теперь насилие прекратится, а порядок будет восстановлен. Это возможность для мирного гражданского диалога о том, каким будет будущее.

Как сообщало ИА REGNUM, начавшись 17 ноября, протестные акции «жёлтых жилетов» охватили практически всю Францию. Манифестанты выступали против повышения цен на топливо и коммунальные услуги, но позже стали требовать отставки Макрона с поста президента. Зачастую митинги переходили в столкновения с полицией и сопровождались беспорядками.

10 декабря французский президент обратился к гражданам, объявив о введении чрезвычайного экономического и социального положения. Протесты он назвал проявлением «справедливого гнева», но осудил их участников за насилие.

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