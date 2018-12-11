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В 2018 году из Германии депортировано 20 тыс. беженцев

Политика

В эти подсчеты не вошли данные ноября и декабря

Берлин, 11 декабря 2018, 07:16 — REGNUM  С января по октябрь 2018 года власти Германии депортировали 19 781 просителя убежища, получившего отказ, передает немецкий канал N-TV 11 декабря.

Такие данные озвучило министерство внутренних дел Германии в ответ на письменный запрос фракции Свободной демократической партии.

Согласно сообщению ведомства, восемь федеральных земель не располагают местами содержания под стражей для лиц, которые должны быть депортированы. Они отправляют нарушителей в другие земли.

За весь 2017 год из Германии было депортировано 23 966 человек.

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Политическая жизнь Германии
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