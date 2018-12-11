«Опрометчивое» решение Киева и «временное отключение» Додона: Радио REGNUM

Москва, 11 декабря 2018, 08:00 — REGNUM
- Президента Молдавии временно отстранили от должности;
- В Кремле прокомментировали решение Киева о разрыве договора о дружбе;
- Путин одобрил перенос «столицы» ДФО;
- Сбербанк присвоил полномочия суда;
- Утверждён план поэтапного отключения аналогового ТВ.
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