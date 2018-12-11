Глава МИД Лавров поддержал работу Якутии с инвесторами трёх стран АТР

Якутск, , 06:29 — REGNUM Приоритетные для Якутии направления международного сотрудничества в русле единого внешнеполитического курса России стали предметом обсуждения на встрече главы республики Айсена Николаева с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Руководитель МИДа поддержал работу региона с японскими, корейскими и китайскими партнёрами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Правительству Якутии поручили привлечь 500 млрд рублей инвестиций

Пост о встрече с Сергеем Лавровым Айсен Николаев опубликовал в своём Instagram. Глава республики также пояснил, что обсудил с министром иностранных дел планы сотрудничества региона по линии организации и проведения Международных Спортивных Игр «Дети Азии». Соревнования будут проходить в феврале 2019 года в Южно-Сахалинске, в 2020 году — в Улан-Баторе, в 2024 году — в Якутске.

Предметом разговора на встрече также были совместные планы с МИД РФ по организации мероприятий в рамках председательства РФ в Арктическом совете в 2021—2023 годах и вопросы работы с якутянами, проживающими за рубежом.

«Сергей Лавров выразил поддержку многим нашим предложениям, так что я уверен, что дальнейшая совместная работа республики и МИД в русле укрепления международных связей России будет успешной и плодотворной», — отметил Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года глава Якутии выступил с инвестиционным посланием, в котором правительству республики было поручено привлечь к 2024 году 500 млрд рублей инвестиций.

Напомним, международные игры «Дети Азии» — это юношеско-детские соревнования, проведение которых было инициировано первым президентом республики Михаилом Николаевым. Ранее эти игры проводились только по летним видам спорта, но на Сахалине впервые будут организованы по зимним.