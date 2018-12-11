Недовольного депутата выгнали из парламента во время дебатов по Brexit

Лондон, , 05:38 — REGNUM Депутат британского парламента Ллойд Рассел-Мойл был выдворен из зала заседаний во время дебатов по соглашению между Лондоном и Брюсселем по выходу Великобритании из состава ЕС, сообщает газета The Mirror.

По словам издания, депутат в ходе дебатов схватил церемониальный жезл в знак протеста против правительственной позиции по Brexit и переноса даты голосования по соглашению. Другие депутаты «закричали от ужаса», когда увидели, как Рассел-Мойл хватает церемониальный символ и пытается покинуть зал. После чего часть депутатов отобрала жезл у коллеги и выдворила его из зала заседаний.

«Лично я считаю, что в этом виновата миссис Мэй (Тереза Мэй, премьер министр Великобритании — прим. ИА REGNUM ), которая уронила репутацию парламента», — заявил Рассел-Мойл впоследствии.

Отметим, согласно традиции, церемониальный жезл должен обязательно находиться перед спикером Палаты общин британского парламента во время заседаний.

Как сообщало ИА REGNUM, парламент Великобритании решил провести 11 декабря экстренные дебаты по соглашению между Лондоном и Брюсселем о выходе страны из ЕС. Такое решение было принято в связи с решением Терезы Мэй перенести дату голосования по соглашению с 11 декабря на более поздний срок.

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