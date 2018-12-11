Для самовыдвиженца Лимаренко могут изменить закон Сахалина о выборах

Южно-Сахалинск, , 06:27 — REGNUM Для врио губернатора Сахалина Валерия Лимаренко, который заявил о намерении идти на выборы в сентябре 2019 года, как самовыдвиженец, могут изменить региональное законодательство о выборах. В настоящее время закон Сахалинской области не разрешает баллотироваться на высший пост самовыдвиженцам, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«На официальной церемонии, где полпред президента в ДФО Юрий Трутнев представил врио губернатора Валерия Лимаренко правительству, депутатами руководителям организаций и предприятий, временный руководитель области сообщил, что намерен идти на выборы как самовыдвиженец. По его мнению, это дает более широкие возможности для политика. В настоящее время самовыдвиженец не может претендовать на пост главы региона. Может баллотироваться назначенный президентом врио губернатора, без привязки к партии или политическому, либо общественному объединению. Но для этого он должен проработать в регионе на своем посту не менее года. Лимаренко пришел в декабре, следовательно, к сентябрю года еще не пройдет. Значит, остается один вариант — менять законодательство. Пока никаких инициатив в Областную думу Сахалина не поступало, думаю, она поступит несколько позже», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель КПРФ на Сахалине Алексей Лукашевич.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря 2018 года, после затянувшейся почти на три месяца паузы, президент России Владимир Путин назначил на Сахалин временно исполняющего обязанности губернатора. Им оказался выходец из структуры Росатома 58-летний Валерий Лимаренко. До этого Лимаренко работал как в коммерческих, так и в государственных структурах — был депутатом городской думы Сарова, министром ЖКХ Нижегородской области, заместителем губернатора.