В госдепе увидели в проекте «Северный поток — 2» политику

Вашингтон, , 03:48 — REGNUM Агрессивная политика Москвы подтверждает подозрения Вашингтона в том, что строительство газопровода «Северный поток — 2» — это политическая затея, а не экономический проект, заявил Фрэнсис Фэннон, помощник американского госсекретаря США по энергоресурсам, сообщает Bloomberg.

По словам Фэннона, Москва просто хочет в обход Киева получить доступ к крупнейшим европейским рынкам газа. Аналогичный вывод Вашингтон делает и относительно «Турецкого потока».

Американец, намекая на провокацию украинских ВМС в Керченском проливе, заявил, что Россия ведет себя агрессивно. А в таком случае, отмечает он, пора обратить внимание на «Северный поток — 2» как на политический инструмент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 декабря советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон намерен помешать строительству «Северного потоку — 2».

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