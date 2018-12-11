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В госдепе увидели в проекте «Северный поток — 2» политику

Политика

Помощника госсекретаря США: Это подтверждают «агрессивные действия России»

Вашингтон, 11 декабря 2018, 03:48 — REGNUM  Агрессивная политика Москвы подтверждает подозрения Вашингтона в том, что строительство газопровода «Северный поток — 2» — это политическая затея, а не экономический проект, заявил Фрэнсис Фэннон, помощник американского госсекретаря США по энергоресурсам, сообщает Bloomberg.

По словам Фэннона, Москва просто хочет в обход Киева получить доступ к крупнейшим европейским рынкам газа. Аналогичный вывод Вашингтон делает и относительно «Турецкого потока».

Американец, намекая на провокацию украинских ВМС в Керченском проливе, заявил, что Россия ведет себя агрессивно. А в таком случае, отмечает он, пора обратить внимание на «Северный поток — 2» как на политический инструмент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 декабря советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон намерен помешать строительству «Северного потоку — 2».

Читайте ранее в этом сюжете: США ищут способы помешать «Северному потоку — 2»

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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