В США утвердили нацстратегию по защите от угроз распространения ОМП

Вашингтон, , 03:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп утвердил национальную стратегию по противодействию угрозе попадания оружия массового поражения (ОМП) в руки террористов, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Она заявила, что США сделали серьезный шаг для противодействия возможности использования оружия массового уничтожения против Соединенных Штатов террористическими организациями, в частности «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Она добавила, что, согласно национальной стратегии, любое оружие массового поражения, включая ядерное и химическое, должно располагаться вне досягаемости потенциальных террористов.

В стратегии указывается, что США будут оказывать давление на организации, которые пытаются завладеть таким оружием, в том числе и через применение силы против террористов и их посредников. Отмечается, что защищать ОМП от попадания в руки террористов США намерены не только на своей территории, но и за рубежом.