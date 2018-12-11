Президент Молдавии подписал указ о назначении нового главы Минфина

Кишинёв, , 02:51 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон 10 декабря подписал указ о назнвачении министром финансов Иона Кику, до сих пор занимавшего в этом же министерстве должность госсекретаря. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Додон назвал Кику технократом и «одним из лучших специалистов в бюджетно-налоговой сфере».

В тот же день новый министр приме присягу в присутствии президента Додона и премьера Павла Филипа. Глава правительства пожелал Кику успехов, потому что «люди ждут результатов»,

Сам Кику сказал, что ценит оказанное доверие. «Мы всегда были на одной волне [с руководством правительства], у нас одни и те же цели — создавать условия для экономического развития, предлагать социальные проекты для улучшения жизни людей и обеспечивать бюджетную стабильность», — добавил он.

Должность министра финансов стала вакантной в конце ноября, когда прежнего главу министерства Октавиана Армашу назначили главой Национального банка. Иона Кику на пост министра выдвинула правящая Демпартия и премьер Павел Филип.

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