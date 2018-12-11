Парламент Великобритании проведет экстренные дебаты

Лондон, , 02:48 — REGNUM Британский парламент решил провести 11 декабря экстренные дебаты в связи с решением премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй о переносе голосования по соглашению с ЕС о выходе страны из состава Евросоюза, завил спикер Палаты общин парламента Великобритании Джон Беркоу.

Сообщается, что инициатором проведения экстренных дебатов стал лидер лейбористов Джереми Корбин, который подчеркнул, что «парламентские решения игнорируются».

Напомним, 10 декабря глава британского правительства Тэреза Мэй отменила голосование в парламенте по проекту соглашения по Brexit, достигнутого с Брюсселем. Голосование должно было состояться 11 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря лидер Лейбористской партии Соединенного Королевства Джереми Корбин заявил, что британское правительство не функционирует. По его словам, правительство страны решилось на перенос голосования, потому что поняло, что существующий проект соглашения по Brexit — катастрофа.

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