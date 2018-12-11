Депутат Госдумы от Мордовии вошел в состав Высшего совета «Единой России»

Саранск, , 01:58 — REGNUM Председатель комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, представляющий Мордовию, вошел в состав Высшего совета партии «Единая Россия». Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Состав совета был утвержден в ходе пленарного заседания XVIII съезда партии.

По мнению главы Мордовии Владимира Волкова, появление еще одного представителя республики в Высшем совете — это очень важный факт.

«У нас появилась возможность иметь еще большее влияние и в партийных делах, и в Государственной Думе, потому что Василий Пискарев является еще и председателем комитета Госдумы. В этом плане решение наших проблем, как на уровне думы и на уровне партии будет усиливаться», — считает он.

Отметим, вторым представителем республики в Высшем совете «Единой Россия» является руководитель региона Владимир Волков.

Всего в состав Высшего совета входят 63 человека — это видные политические и общественные деятели.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, съезд «Единой России» собрал 3,5 тыс. делегатов со всей страны. Перед собравшимися выступили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.