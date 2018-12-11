Песков: Разрыв Киевом Договора о дружбе с Россией – неуважение к украинцам

Москва, , 01:52 — REGNUM Непродление Украиной договора о дружбе с Россией показывает неуважение украинских властей к своему народу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает НТВ.

Комментируя сообщение о подписании украинским президентом Петром Порошенко закона о прекращении действия Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией, представитель Кремля отметил, что русских и украинцев связывают «узы родственных и братских отношений».

«С нашей точки зрения, это является проявлением неуважения к своему собственному народу, к его интересам», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Порошенко 10 декабря объявил о прекращении действия Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией с 1 апреля 2019 года. Кроме того, он сказал, что украинское министерство иностранных дел должно провести «инвентаризацию договорно-правовой базы с РФ».

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