В Риге ищут осквернителей мемориала советским воинам

Рига, , 01:03 — REGNUM Памятник советским воинам в рижском микрорайоне Зиепниеккалнс осквернен вандалами, сообщает пользователь Facebook Александр Жгун.

«В Риге, вандалами осквернен мемориал павшим воинам РККА. В Рижском районе Зепниекалнс на ул. Грауду 22 неизвестные, устроив притон на Братском кладбище, осквернили могилу павших воинов, — написал Жгун. — На памятнике отбит у солдата нос, осколки стекла свидетельствуют о том, что о памятник разбивали бутылки. На памятнике и бордюрах неизвестные уроды сделали оскорбительные надписи».

По словам Жгуна, на место осквернения могилы вызвали полицию, которая так и не приехала. Заявление по поводу акта вандализма пришлось писать в полицейском участке.

Напомним, в середине сентября в Польше вандалы пытались взорвать монумент, установленный в память солдатах Красной армии, погибших зимой 1945 г. В лодку, которая является частью мемориала, они сбросили самодельное взрывное устройство.

Читайте ранее в этом сюжете: Вандализм в Польше – это позор. Москва обвинила Варшаву во лжи