Где США и Израиль развернут очередную ближневосточную войну?

Сергей Шакарянц, , 00:24 — REGNUM

Творящееся сейчас на Ближнем Востоке неоднозначно и даже в чём-то необычно. Хотя в Ираке решили отпраздновать годовщину победы над «Исламским государством» (ИГ)*, в самом иракском обществе всё чаще звучат голоса обвинений в адрес бывшего правительства в том, что из-за нерешительности и непоследовательности и из-за излишнего «доверия к США» в стране банды ИГ* вновь поднимают голову. Но не менее странно развиваются события и в Сирии. Причём основная несуразность — как и ранее, вытекает из непоследовательности отдельных групп сирийских курдов. Впрочем, свои угли в огонь активно подбрасывают и Израиль, и «международная коалиция», возглавляемая США… Учитывая, что вся эта галиматья развивается на фоне усугубляющейся конфронтации тандема США-Израиль с Ираном, можно понимать, что вскоре американо-сионистская «атака» может быть обрушена и на Россию.

Израиль предпочитает отсиживаться за спиной Вашингтона, и поэтому и на сей раз «запевалой» выступил Госдепартамент США. 7 декабря Госдеп сделал заявление по поводу инцидента в Алеппо 24 ноября. По данным сирийского агентства SANA и российского Минобороны, в этот день в некоторых районах Алеппо боевики из турецкой зоны деэскалации Идлиб обстреляли мирное население химическими боеприпасами, после чего российская авиация нанесла удары по артиллерии боевиков, устроивших обстрелы. Вашингтон заявлял, что Россия и Сирия ложно обвинили террористов (а в Идлибе, наряду с протурецкими бандитами, дислоцированы и террористы из разных «аль-каед"*) в обстреле Алеппо: «США категорически опровергают эту информацию и имеют достоверные данные, что просирийские силы, скорее всего, использовали слезоточивый газ против гражданских лиц в Алеппо 24 ноября. Вашингтон подчеркивает, что располагает информацией о том, что в инциденте участвовали представители российской и сирийской сторон. Госдеп полагает, что таким образом обе страны рассчитывали «подорвать доверие к прекращению огня в Идлибе»: «США глубоко обеспокоены тем, что представители сирийского режима незамедлительно взяли под контроль место нападения, что позволило им потенциально сфабриковать образцы и загрязнить участок до того, как к расследованию приступили члены Организации по запрещению химического оружия». Вашингтон призвал Москву и Дамаск не вмешиваться и обеспечить безопасность независимых инспекторов для «проведения беспристрастного расследования».

Но мы-то не граждане США или Израиля, мы не обязаны верить на слово каждому чиху из Вашингтона. Берём и сопоставляем факты. Итак, ещё до всей этой кутерьмы США обвинили Иран… «в неспособности представить программу развития химического оружия глобальному наблюдению в нарушение международных соглашений», сообщал ресурс Middle East Eye. Только после резкой отповеди МИД Ирана от 26 ноября, у американцев появились новые «планы». Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США в том, что Тегеран имеет программу по химическому оружию, являются «непристойными и опасными». «США хотят использовать международные конвенции, чтобы выдвигать обвинения в адрес Ирана, когда они сами осуществляют политику, которая нарушает эти конвенции», — написал Зариф в своём аккаунте в Twitter, сообщает Tehran Times. Зариф также сказал, что обвинения в отношении развития программы оружия массового уничтожения, «страной, которая поддерживала использование Ираком химического оружия против Ирана, а затем вторглась в Ирак, чтобы якобы избавить его от этого оружия, не просто непристойно, но и опасно». Как бы в ответ, Иран 29 ноября объявил и о готовности «восстановить 20%-ое обогащение урана, если ядерная сделка 2015 года будет отброшена» (глава Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Али Акбар Салехи), и о готовящемся в ближайшие месяцы запуске трёх иранских спутников в космос (замминистра обороны ИРИ бригадный генерал Кассем Такизаде). Реагируя, спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил: «Если Россия, как она это заявляет, хочет работать с США для того, чтобы положить конец сирийскому конфликту, то Россия должна присоединиться к усилиям по противодействию дестабилизирующим действиям Ирана в Сирии, чтобы убрать из этой страны все силы под командованием Ирана», — потребовал в своём письменном послании комитету Палаты представителей США Джеймс Джеффри.

Ведь всё ясно, не правда ли? Тут же США обвинили Иран в связях с движением «Талибан"* и поставках оружия этой террористической организации. Это уже опровергали не только Иран, но даже и движение «Талибан"*. Тегеран не просто опроверг — иранская сторона также напомнила, что афганских террористов признали в мире только страны-марионетки США. Бывший министр обороны Ирана генерал-майор армии Ахмад Вахиди, опровергая утверждения официальных лиц США о том, что Тегеран якобы установил связи с «талибами"*, заявив, что Вашингтон стремится предъявить такие необоснованные претензии, в то время как эта афганская группировка получила признание только у союзников США в регионе. «Когда «Талибан"* был создан, ни одна страна, кроме Саудовской Аравии, ОАЭ и Пакистана не признала его», — напомнил Вахиди, занимающий ныне пост президента Университета национальной обороны, выступая на форуме в Тегеране 3 декабря, сообщало агентство Fars News. Он напомнил, что у «Талибана"* давно был офис в США, и он осудил американских чиновников за выдвижение обвинений против Ирана в связи с «Талибаном"*. В тот же день глава МИД ИРИ Зариф также отпарировал обвинения США, осудив постоянную поддержку терроризма со стороны США, и заявил, что США и в настоящее время предоставляют передовые вооружения «Аль-Каеде"* и ИГ* в Йемене с целью создания постоянной нестабильности. «Соучастие в военных преступлениях Саудовской Аравии и ОАЭ путём поставок оружия, международной материально-технической поддержки, видимо, недостаточно, — написал Зариф в своём посте в Twitter, сообщало агентство Mehr News. — США также передают передовые вооружения экстремистам, включая «Аль-Каеду"* и ИГ*. Сначала в Сирии и теперь в Йемене». Министр иностранных дел Ирана также отметил, что действия США направлены на создание «постоянной нестабильности для оправдания своей отвратительной политики». Он также разместил ссылку из статьи в британской Guardian, озаглавленной: «Оружие йеменской повстанческой милиции, которое, как считают аналитики, было предоставлено Западом».

Ещё один эпизод недавнего прошлого — США протащили, было, «вопрос об иранской ракетной программе» на СБ ООН. В ответ МИД Ирана 2 декабря отклонил обвинение госсекретаря США Майка Помпео о том, что испытания ракет Тегераном нарушают резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН. В заявлении, представитель министерства иностранных дел Бахрам Кассеми подчеркнул, что ракетная программа Ирана носит защитный характер и составлена на основе потребностей страны, сообщало Mehr News со ссылкой на сайт министерства иностранных дел Ирана. «Никакая резолюция Совета Безопасности ООН не запрещала иранскую ракетную программу или ракетные испытания, — заявил Кассеми. — Интересный и, конечно же, фарсовый момент заключается в том, что вы имеете в виду резолюцию, которую вы не только нарушили в одностороннем порядке и незаконно вышли из JCPOA, но и призвали других нарушить её и даже угрожали наказать или ввести санкции в их отношении если они реализуют это соглашение». Небольшое отступление, дабы читателям было понятно, что имеют в виду стороны. Резолюцией 2231 Совбеза ООН была одобрена ядерная сделка с Ираном в 2015 году, из которой, как известно, администрация Дональда Трампа вывела США с мая этого года. А ещё в сентябре 2017 г., министр иностранных дел Ирана Зариф сказал, что ракетная программа Ирана является оборонительной. «У Ирана есть оборонительные потребности. И Иран не покупает на 100 миллиардов долларов так называемой прекрасной военной техники из Соединенных Штатов, — подчеркнул он. — Ирану нужно развивать собственную оборону, мы говорили и снова говорим, и мы доказали, что наши ракеты предназначены для обороны. Вы знаете, мы возвращаемся к истории, когда наши города осыпались ракетами Саддама Хусейна… и у Ирана не было ни одной ракеты, чтобы осуществлять защиту своих граждан».

После этого Постпредство Ирана при ООН отметило в заявлении, что США должны прекратить злоупотреблять Советом Безопасности ООН в целях осуществления злобных намерений в отношении Ирана. Удивительно, но даже на Западе не все восприняли голословные обвинения Помпео. Исполнительный директор Международного института стратегических исследований (IISS) Марк Фитцпатрик заявил, что, несмотря на заявления Вашингтона, деятельность Ирана относительно испытания ракет не нарушает резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН. Только после этого 5 декабря глава МИД Ирана Зариф напомнил лично, что «ядерная сделка» вовсе не касалась иранской национальной ракетной программы. А иранские военные ещё раз заявили, что вопрос о ракетах никаким обсуждениям не подлежит. А 6 декабря американские «прокси» устраивают теракт в провинции Систан-э-Белуджистан, в порту Чабахар, который Иран и регион видят в качестве крупнейшего коммуникационного узла в недалёком будущем. В итоге Тегеран резко активизировал дипломатию на северном направлении, прежде всего с Россией, а также в Прикаспийском регионе. А командование ВМС Ирана объявило о скорых военно-морских учениях в Индийском океане…

Обратим внимание — США, не сумев «заткнуть рот» Ирану в рамках обвинений «в химическом оружии», перешли к обвинениям в адрес России и Сирии в «инициировании химатаки». И озвучили официальные, но голословные обвинения после того, как, во-первых, военные химики подтвердили заражение Алеппо химическими веществами. А, во-вторых, когда после обстрела сирийские военные нанесли удары по позициям боевиков, а на следующий день Минобороны России также отчиталось об ударах российских ВКС по боевикам, обстрелявшим Алеппо химическими боеприпасами. У России есть доказательства того, что боевики собирались применить боеприпасы с отравляющими элементами в сирийском городе Алеппо 24 ноября, сообщили в Министерстве обороны 7 декабря, передавало ТАСС. Заявления Пентагона о том, что сообщения Москвы и Дамаска являются фальсификацией, в Минобороны назвали попыткой надавить на Организацию по запрещению химического оружия, чтобы не дать провести объективное расследование произошедшего. В Москве подчеркнули, что боевики и члены организации «Белые каски» получают отравляющие вещества от западных спецслужб, и поставки «синхронизированы с огульными заявлениями того же Госдепартамента США и других американских ведомств о готовности нанесения сокрушительного ракетного удара по Сирии».

Вот на каком фоне появились сообщения, что США на деле готовят новые походы на Сирию — и именно со стороны «разобранного» и раздираемого внутренними проблемами и противоречиями Ирака. Понятно, что реанимация террористических отрядов ИГ* в Ираке, в том числе и в районах Мосула и Киркука, — вполне может быть происходящей под руководством США очередной подрывной операцией. Благо что в Сирии — в особенности там, где стоят американские военные, царит реальный хаос, полная неразбериха. Вначале, однако, несколько слов об Ираке. На фоне непрекращающихся недовольств шиитского подавляющего большинства населения портовой Басры, в остальных регионах вроде бы царило относительное затишье. А в Северном Ираке — так вообще, идут такие странные процессы среди курдов, что, как нам представляется, уже и сами курды перестали понимать, кто в какие «игры» играет из их лидеров и кто уже «заигрался», а кто — просто хочет попробовать свои силы. Но раз курдские источники утверждают, что пост президента Курдского регионального правительства (KRG), скорей всего, достанется представителю клана Барзани, а именно — экс-премьеру KRG Нечирвану Барзани, то можно вполне предположить, что курды на ближайшую перспективу готовы считаться с Конституцией Ирака и своей Конституцией. А там «ненаписанно» установлено — президентом Ирака будет представитель клана Ат-Талабани, курд, а президентом KRG — представитель клана Барзани, естественно, тоже курд. Так что — Ирак уже «курдская страна», или всё-таки в Ираке — подавляющее большинство составляют арабы-шииты, являющиеся хранителями главных святынь Шиизма в мире? Парадокс ведь, если разобраться.

Вот почему на фоне неудач правительства в распределении последних шести министерских портфелей, понятно что изо дня в день возрастает недовольство именно шиитов. Поэтому активизация шиитов — начиная с Басры, была неизбежна. 3 декабря напомнил миру о себе Великий аятолла Али ас-Систани (является высшим религиозным авторитетом шиитов в Ираке и признанным авторитетным религиозным деятелем в шиитском мире — прим.), встретился со Спецпредставителем Генерального секретаря ООН по Ираку Яном Кубишем в Эн-Наджафе, призвав политические партии поддержать процесс создания нового правительства. По сообщениям иракских СМИ, он также призвал страну удалить коррумпированных людей из нового кабинета и не дать другим странам вмешаться в политический процесс. Расшифруем — он призвал не подчиняться диктату США, которые вот уже дней 10−12 требуют от нового правительства Ирака карательных мер против Народного ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» и в особенности — против партии «Хезболлах» Ирака, которые требуют незамедлительного ухода американцев из Ирака. И вот после заявлений аятоллы ас-Систани к Басре присоединились и шииты Багдада, многие тысячи которых вышли на улицы столицы поддержать призывы аятоллы. По сообщению организаторов акции протеста против коррупции, демонстранты собрались в том числе перед охраняемой «Зелёной зоной», где находятся правительственные и дипломатические представительства.

Тут ведь два в одном, как говорится. Требования шиитов Басры об автономии по типу курдской автономии в Северном Ираке — это только на некоторую часть отражает недовольство новым правительством, как и заявления аятоллы ас-Систани. Тут плохо прикрытые намёки на: 1) недовольство шиитов в связи с тем, что у курдов особые полномочия в рамках всего Ирака, хотя большинство в стране — именно шииты, и особо льготные условия развития KRG; 2) недовольство шиитов американцами и их подозрения в том, что США завуалированно возрождают банды ИГ* в Ираке. Подозрения не беспочвенны. 3 декабря боевики ИГ* атаковали деревню Аль-Омрин на юге Мосула и убили племенного вождя, шейха Галиба Абдулмахди аль-Бадрани. Около 100 боевиков ИГ* в настоящее время скрываются в районах вокруг Махмура, расположенного на юго-запад от Эрбиля, сообщил 9 декабря командир курдских сил пешмерга Ядгар Гармияни в интервью курдскому ресурсу «Kurdistan24». «Большинство членов ДАИШ [ИГ]* в этом районе являются иностранцами. С ними также их жены и дети, в то время как некоторые сельские жители в этом районе снабжают их медикаментами и продуктами питания», — сообщил командир По словам Гармияни, боевики, которыми руководит командир ИГ* — гражданин США (…), прячутся вокруг гор Карачог возле Махмура, и время от времени атакуют от туда иракские силы, контролирующие этот район. Террористы также оповестили жителей близлежащих деревень о своём «активном присутствии» в районе. Ещё ранее, 1 декабря боевики ИГ* атаковали курдскую деревню в провинции Киркук, убив одного и ранив двух жителей. Нападение было совершено в селе Наср на юге провинции Киркук, сообщал ресурс BasNews. А ведь иракское правительство объявило об освобождении страны от ИГ* в декабре прошлого года. Однако, сообщают курдские СМИ, террористическая группа остаётся активной в отдаленных районах провинций Ниневия, Салахаддин, Дияла, Киркук и Анбар. Да ещё «махмурской группировкой» террористов командует гражданин США. Разве не понятно, почему курды в рот воды набрали и молчат, а шииты Ирака откровенно обвиняют Вашингтон в потворстве ИГ*? И требуют незамедлительного вывода американских военных из страны?

По нашему мнению, вся эта ситуация, действительно, если и не подтверждает гипотезу о том, что США на деле готовят новые походы на Сирию — и именно со стороны Ирака, то, по меньшей мере, обосновывает версии относительно намерений Вашингтона. А они просты — путём поддержания пламени пожара ближневосточной войны, сковывать усилия Ирана и России. Ведь известно же, что Иран и Россия пришли на помощь Сирии, во многом намереваясь на сирийской земле поставить заслон возможным попыткам «Халифата"* двинуться на Кавказ и на Иран. Следовательно, США готовят ещё одну агрессию на Сирию — из Ирака, возможно, что США ещё раз предпримут попытки устранить Башара аль-Асада, и так далее, и тому подобное. В сложности ситуации убеждает и то, что вот уже около недели сообщается… из Закавказья. Регион «мучается» новостями от британского агентства Reuters — после фирмы «Exxon Mobil» ещё одна американская нефтяная монополия, «Chevron», готовится продать свою долю в международном консорциуме, который эксплуатирует месторождения нефти в блоке Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ). Отмечается, что «Exxon Mobil» рассчитывает получить около 2 млрд. долларов при продаже 6,8%-й доли в АЧГ, а «Chevron» отказывается не только от 9,6% в этом проекте, но и 8,9% в нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан. Как констатирует бакинский портал Haqqin. az, «после 25 лет американские нефтегазовые компании покидают Азербайджан. В «контракте века» 1996 года принимали участие 5 американских компаний, 3 из которых до сегодняшнего дня уже продали свои доли и покинули страну».

А вот тут и фактор Израиля немаловажен. Есть важнейший аспект, связанный с трубопроводными проектами США и Европы в Азербайджане, о котором часто умалчивается на публичном уровне, но о котором вполне открыто говорили в кулуарах Тегеранской Международной региональной конференции в октябре 2008 г. по безопасности в Центральной Азии и на Кавказе, в которой автор данных строк лично принимал участие — дело в том, что объёмы нефти и газа с Апшерона… не удовлетворяют даже потребностей одной лишь Грузии. И о «нацеленности на Запад» этих проектов говорить глупо. Когда в 2008-м возникла экстренная ситуация из-за вооружённой авантюры Грузии против Южной Осетии, и поставки газа из РФ в Грузию прекратились, то для спасения ситуации Турция отказалась от своих квот по каспийскому газу, лишь бы Грузия не замерзала в зимние месяцы. О нефти вообще говорить не приходится. Но в октябре 2008-го в Тегеране прозвучало признание — нефть и газ из Баку через Турцию идут… только в Израиль, и никуда более. Долгие годы Тель-Авив — главный покупатель нефти и газа из Баку, пусть и очень опосредованно. Учитывая, в каком состоянии Ближний Восток, и какие жёсткие противоречия разгораются между тандемом США-Израиль и Ираном, уход американских фирм выглядит и как подготовка к превентивному отступлению подальше от даже будущего театра военных действий. Но — не будем всё сваливать в одну корзину — вернёмся на Ближний Восток.

Сами иракские курды активно «играют» и с «сирийской оппозицией», и с сирийскими курдами. Конечно, нам затруднительно даже предполагать, о чём на самом деле шли, допустим, переговоры между Масудом Барзани и недавно освобождённым Дамаском видным членом «Демократической партии Курдистана Сирии» (ДПК-С) Абдулрахманом Апо 5 декабря в Арбеле (Эрбиль). Или же — о чём это в тот же день побеседовал глава Совета безопасности Иракского Курдистана Масрур Барзани, называющийся курдскими СМИ основным претендентом на пост премьера Иракского Курдистана, с президентом сирийско-оппозиционного движения «Завтра» Ахмедом Джарба, «чтобы обсудить продолжающийся кризис в Сирии». После таких встреч напрашивается вопрос — и на чьей же стороне готовится «поучаствовать» клан Барзани в плане урегулирования ситуации в Сирии? На фоне заявления ещё одного курда (3 декабря) — бывшего сопредседателя сирийской курдской «Партии Демократического Союза» (PYD) Салиха аль-Муслима, непонятная активность клана Барзани в вопросах Сирии выглядит даже зловещей, учитывая, сколько раз в 2014−17 гг., например, иракские езиды обвиняли Барзани в предательстве, в соучастии террористам ИГ* в осуществлении геноцида езидов и т.д. Между тем, слова аль-Муслима заставляют крайне серьёзно задуматься. В интервью ресурсу «Kurdistan24» он подчеркнул, что он и его соратники не полагаются на возглавляемую США международную коалицию, несмотря на тесные связи: «Общие интересы способствовали установлению отношений [между PYD и коалицией — прим.]. Однако мы полагаемся не на них, а на наших людей». Комментируя политических споры между PYD и другими курдскими сирийскими партиями, в том числе «Сирийским национальным советом» (ENKS (ранее KNC)), аль-Муслим заявил, что его партия готова начать переговоры для разрешения споров и формирования альянса.

«Наши люди» в озвучивании аль-Муслима — это очень многозначительная фраза. Ведь известно, что коалиция, возглавляемая США, поддерживает проамериканские «Сирийские демократические силы» (SDF), которые и были-то сколочены именно американцами. И основу которых составляют курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) — которые время от времени называют военным крылом именно партии PYD. С другой стороны, часть формирований YPG после оккупации Африна и угрозы выдворения курдов из Манбиджа, с лета текущего года активно сотрудничает с Сирийской национальной армией, проиранскими ополчениями и т.д., во многих провинциях Сирии курды из YPG вступают в регулярную армию Сирии. И это ведь — тоже «наши люди» для Муслима аль-Салиха и партии PYD. Так с кем же, наконец, партия PYD и вооружённые отряды YPG — с Дамаском, т. е. — и с Тегераном и Москвой, или же — с США? Этот вопрос не риторика. Обратим внимание на два сообщения. 5 декабря турецкое госагентство Anadolu сообщило, что в настоящее время армия США работает над дальнейшим расширением военной авиабазы, которая была создана в иракской провинции Эрбиль, недалеко от района Харир, а также авиабазы рядом с сирийским Эль-Камышлы. Район же Эль-Камышлы — под контролем курдов YPG, которые, вроде бы как, сотрудничают с Дамаском. И в тот же день сопредседатель Управления обороны самоуправления курдов на севере и востоке Сирии Джихан Шейх Ахмед призвала США… создать бесполётную зону на северо-востоке ее страны, «чтобы предотвратить нападения турецкой армии», и сказала, что она приветствует любые подобные планы Вашингтона. «Мы бы очень приветствовали это. Мы бы приветствовали это ещё больше, если бы бесполётная зона могла также включать Африн», — сказала Ахмед, которую цитирует ресурс «Kurdistan24». По мнению Ахмед, Турция не сможет захватить северо-восточную Сирию, если ей не позволят США. Замечания представительницы сирийских курдов были сделаны после того, как посол США Джеймс Джеффри, спецпредставитель США по взаимодействию с Сирией, сообщил 3 декабря журналистам, что его страна не покинет Сирию…

Вот и получается, что события конца ноября и начала декабря в Сирии вызывают неоднозначное отношение. Например, как сообщали различные израильские и западные СМИ, после долгого перерыва, якобы, израильская авиация «отметилась» в сирийском небе. Некоторые российские СМИ подхватили эту информацию. Некоторые — поставили под сомнение вообще всю шумиху, устроенную Израилем из-за авианалёта. В любом случае, в российских СМИ делалась примерно такая оговорка: «Понятное дело, на почтительном расстоянии от Сирии, дабы не подставляться под С-300». Сообщения о сбитом сирийской ПВО израильском самолёте, участвовавшем в воздушном рейде против военных объектов в районе Дамаска на прошлой неделе, не подтвердились. Но и, подчёркиваю, никем не были опровергнуты. Однако сам факт проведения ВВС Израиля операции на сирийском направлении фактически был признан командованием Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По данным СМИ, целью израильской атаки стали оружейные склады «проиранских сил» у Эль-Кисве, пригороде Дамаска. Авиаудары Израиля вечером 29 ноября, по сообщениям зарубежных мониторинговых организаций, были нанесены не только по «иранским базам» в южном Дамаске, но и по целям недалеко от израильской границы в районе сирийской провинции Кунейтра. Хотя израильтяне и Запад на все лады смаковали этот авианалёт, нет никаких оснований верить заявлениям израильской армии. Тем более что, в признательном заявлении ЦАХАЛ, нет информации о том, сколько самолётов участвовало, с какой стороны был авианалёт. Из оговорок российских СМИ по этой теме, понятно лишь, что если и был израильский авианалёт, то воздушное пространство Сирии не нарушалось. Пресс-служба Минобороны РФ не дала подтверждений того, что израильское нападение вообще имело место. Проверка по сообщениям властей Сирии, СМИ Сирии и Ирана не дала никаких подтверждений. Дамаск и Тегеран вообще практически молчат по этому поводу. Напротив, Сирия и Иран активно осуждают «американскую коалицию» — за её авианалёты, так как Дамаск обвинил США в применении запрещённых фосфорных бомб против мирного населения и требовал от Совета безопасности ООН принять меры.

А вот по декабрьским авианалётам авиации американской «международной коалиции» аж спор идёт. И именно в этом заявлении Сирии — по самым последним авианалётам американцев, мельком упоминается, что последний налёт Израиля был именно «накануне в районе Эль-Кисва к югу от Дамаска» (смотреть — https://sana.sy/ru/?p=169694). И вот тут разгорелся нешуточный спор, хоть и заочный. Сирийский гостелеканал Ikhbariya со ссылкой на сирийский военный источник сообщил, что силы международной коалиции во главе с США 2 декабря выпустили несколько ракет в направлении позиций сирийской армии в районе горной гряды аль-Гураб. В МИД САР заявили, что коалиция в очередной раз продемонстрировала свою поддержку террористам ИГ*. В этом же преступлении обвинили США и иранские СМИ. «Это неправда. Коалиция наносила удары только по ИГ*», — сказал РИА Новости 4 декабря представитель коалиции Шон Райан. Однако вернёмся к израильскому участию в авианалётах.

Молчание Сирии и Ирана говорит о многом. Например, о том, что при обстреле Эль-Кисва вообще никто не пострадал, не разрушено ни одно строение. А про удары по Кунейтре — вообще, нет ни слова. Комментировать что-либо об «иранских базах» — это признак кретинизма, если помнить, что в ноябре 2017 года сегодня уже экс-министр обороны Израиля АвигдорЛиберман лично признавался, что в Сирии нет иранских военных и нет никаких иранских баз. 4 декабря официальный представитель Вооружённых сил Ирана бригадный генеррал Абольфазл Шекарчи, тем не менее, ещё раз напомнил, что США и Израиль лгут. «Иран по просьбе правительств и народов Ирака и Сирии оказывает им помощь и предоставляет консультации, — отметил генерал Шекарчи. — Оказание консультативной помощи Ирана этим государствам носит законный характер». Как сообщало агентство IRNA, Шекарчи в ответ на утверждения о том, что базы Ирана в Сирии будут мишенью для нападений заявил: «В Сирии у Ирана нет военных баз, на которые можно нападать. Армии Ирака и Сирии сами борются с врагами, и Иран не вмешивается в их дела».

Ну, а выражение «проиранские силы» в Сирии применимо даже для ополченцев-армян или ополченцев-ассирийцев, поскольку все они, вместе с Ираном, в Сирии выступают на стороне президента Башара-аль-Асада. Поэтому вынуждены далее знакомиться с тем, что писали израильтяне и их сторонники на Западе и в России. Эта группа СМИ утверждала, что атака Израиля была предпринята через несколько часов после сообщений об иранском самолёте, который пролетел через Сирию в Бейрут и доставил оружие для шиитской партии «Хезболлах». Лайнер компании FarsAirQeshm, принадлежащей иранским военным, вылетел из Тегерана утром 29 ноября и приземлился в ливанской столице. На обратном пути, отмечал телеканал Al Arabiya, самолёт Boeing 747 указанной иранской компании сделал промежуточную остановку в столице Катара и оттуда вернулся в Тегеран. Израиль утверждает, что это уже не первый рейс с вооружением для «Хезболлах», но раньше иранские лайнеры избегали воздушного пространства Сирии или делая промежуточную остановку в Дамаске. По версии израильских источников, Иран сменил пути доставки оружия в Ливан — вместо сухопутного пути через Сирию в последние недели «компоненты высокоточного ракетного оружия» перебрасываются по воздуху прямо в аэропорт Бейрута. И эти поставки якобы связаны со строительством на территории Ливана предприятий по модернизации ракет, принадлежащих «Хезболлах». А за считанные часы до первой подтверждённой (после поставки сирийцам С-300) атаки израильтян представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи написал в своём «Твиттере» на арабском языке, что Ливан должен пресечь доставку иранскими самолётами оружия партии «Хезболлах».

Получается, что авианалёт Израиля был, но… израильтяне не стреляли, раз нет сообщений о смертях, раненных и разрушениях. Это, пожалуй, единственно реальный вариант размышлений, если учесть, что молчат военные круги не только Сирии, но и Ирана и России. Не «работали» ЗРК С-400 на российской базе «Хмеймим», не «работали» ЗРК С-300, стоящие уже на балансе и боевом дежурстве сил ПВО сирийской армии. Глупо считать, что они были «отключены» — они просто не были задействованы, и судя по всему, это между кем-то было закулисно оговорено. То есть авианалёта-то не было, раз не стреляли израильтяне, или, как отмечалось в российских СМИ, летали «на почтительном расстоянии от Сирии». Практика прежних лет была не особо щепетильной — израильтяне залетали в воздушное пространство Ливана или Иордании и оттуда наносили удары. И всегда кто-то погибал, получал ранения, наносился ущерб зданиям и сооружениям. А сейчас — нет ничего такого, никто особо сильно не протестует, не обращается в СБ ООН, как после авианалётов США в провинции Дэйр-эз-Зор. Но вот что обращает на себя внимание — 3 декабря израильский премьер Беньямин Нетаньяху общался с госсекретарём США Майклом Помпео. Американские и израильские источники предполагают, что Нетаньяху передал Дональду Трампу просьбу согласиться на израильские удары… по Ливану, а не Сирии. Якобы задействован особый план «Северный щит». Представитель ЦАХАЛ Йонатан Конрикус, в частности, 4 декабря заявил, что ЦАХАЛ с 4 декабря приступил к операции на границе с Ливаном по ликвидации подземных туннелей, вырытых «Хезболлах» для осуществления атак вглубь территории еврейского государства. Получается, что Израиль «успокоился» насчёт Сирии и намерен возобновить войну с Ливаном и «Хезболлах»? Как бы то ни было, но исследование упомянутых событий и фактов упрямо диктует нам и всему миру ожидать всё новых и новых сюрпризов с Ближнего Востока. И, к сожалению, также новых или — возобновления старых вооружённых конфликтов.