Берлин, , 23:49 — REGNUM 9 декабря в Германии прошел съезд Христианско-демократического союза (ХДС), на котором новым председателем партии была выбрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Буквально за несколько дней до этого эта дама, комментируя так называемый «керченский инцидент», заявила следующее:

«Необходимо пересмотреть позицию Берлина на реализацию проекта «Северный поток-2». Я думаю, что нужно сделать выводы из полученного опыта, который свидетельствует о том, что наша линия поведения еще не достигла нужной степени жесткости. Иначе Путин не решился бы на этот шаг».

Несмотря на сжатые сроки, ряд СМИ уже успел обеспокоиться тем, что в случае избрания Аннегрет Крамп-Карренбауэр канцлером Германии, у европейско-российского газопроводного проекта могут возникнуть серьезные трудности. Напомним, что половину финансирования проекта СП-2 взяли на себя пять ведущих европейских газовых гигантов: Uniper, Wintershall, Engie, OMV и Royal Dutch Shell, вложившие, в общей сложности 4,5 млрд евро. «Пересмотр позиции Берлина», о котором говорила на тот момент одна из нерядовых членов ХДС, будет означать пересмотр отношений федерального правительства Германии со всеми перечисленными компаниями, экономические интересы которых при таком развитии событий будут нарушены. В конце 2020 года консорциум из пяти немецких компаний намерен завершить строительство магистрального газопровода EUGAL, согласованное с тремя федеральными землями Германии, стоимость которого составляет около 2 млрд евро. Кандидат в канцлеры, которая пойдет против интересов десяти газовых компаний Европы, против интересов трех крупных самоуправлений, против экономических интересов самой Германии — это типичный случай попытки поддержать ажиотаж вокруг реализации СП-2, не имеющий обоснований.

В интервью РИА Новости председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков в ответ на вопрос корреспондента о перспективах СП-2 дал предельно лаконичный: «Все идет по графику, который был согласован». Это самая разумная реакция на все очередные информационные вбросы.