Бывший соратник Пашиняна будет в парламенте «единственной оппозицией»

Ереван, , 22:55 — REGNUM «Мы утверждаем, что ресурсом представлять оппозицию в парламенте обладает лишь партия «Просвещённая Армения». Об этом говорится в заявлении партии, которое на созванной пресс-конференции зачитал её председатель Эдмон Марукян.

Согласно заявлению, партия подчеркивает важность организации законных выборов, выражая свою благодарность гражданам, поддержавшим политическую силу на выборах. «Мы считаем это проявлением общественной оценки нашей трехлетней активной деятельности, доказательством того, что общественность Армении выступает с требованием построить либеральное государство, страну с европейской моделью управления», — говорится в заявлении, которое цитирует panorama.am.

Марукян представил, что в то же время состоявшимися 9 декабря выборами завершается революция и страна вступает в этап системных, институциональных реформ, в которой парламент нуждается в обладающей концептуальным подходом, представляющей собой сдерживающую и балансирующую силу.

«Партия «Просвещённая Армения» является оппозицией в ценностной и цивилизационной плоскости к сформированному парламентскому большинству. В то же время, мы обеспокоены, что после революции крупный бизнес и политика продолжают оставаться следствием хронической болезнью системы, борьба против которой будет одной из главных приоритетов нашей силы», — говорится в заявлении.

«Посему, с учетом этого обстоятельства и того, что политика и бизнес в этом случае так и не разграничены в новой Армении, мы утверждаем, что ресурсом представлять оппозицию в парламенте обладает лишь партия «Просвещённая Армения», — отметил Марукян, в то же время подчеркнув, что за пределами парламентам есть и будут оппозиционные силы, с которыми они согласны сотрудничать.

Обратившись к тому, почему им не удалось набрать ожидаемое число голосов и стать второй политической силой в парламенте, лидер партии сказал: «Велась ужасающая контрпропаганда против нас, естественно, это оказало воздействие. В любом случае, мы имеем то, что имеем. Я уверен, если бы основные положения правительства, касающиеся отделения бизнеса от политики, были бы реализованы в течение шести месяцев, то партия «Просвещённая Армения» стала бы однозначно второй политической силой в парламенте».

Говоря о том, что на выборах бизнес не был отделен от политики, Марукян имеет ввиду крупного предпринимателя, лидера «Процветающей Армении» Гагика Царукяна. В списке партии Царукяна, по сравнению с предыдущими годами, по сути, кроме не было крупных бизнесменов. Свое присутствие в политике Царукян объясняет приводя пример Дональда Трампа. Кроме того, во время предвыборных дебатов Царукян косвенно обвинил Марукяна, что финансировал политическую деятельность последнего.

По предварительным результатам ЦИК Армении, проходной порог на внеочередных выборах в Национальное собрание 9 декабря преодолели блок «Мой шаг» (70,43%), партия «Процветающая Армения» (8,27%) и партия «Просвещенная Армения» (6,37%). Правящая до революции в мае этого года Республиканская партия Армении в парламент не прошла, набрав 4,70% голосов.

«Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна на прошлогодних парламентских выборах входила в блок «Елк» («Выход») с партией Никола Пашиняна «Гражданский договор». После того, как в апреле этого года Пашинян объявил о начале уличной борьбы против премьерства Сержа Саргсяна, Марукян по сути не поддержал планы Пашиняна, заявив, что есть альтернативный путь. После прихода Пашиняна к власти блок фактически распался, хотя Марукян заявлял, что они поддерживали революцию не на улице, а в парламенте.