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«Рыльце в пушку» — Клинцевич прокомментировал решение украинских ВМС

Политика

Украинские военные ведут себя как персонажи басен

Москва, 10 декабря 2018, 22:41 — REGNUM  Решение ВМС Украины засекретить путь судов, задержанных российскими пограничниками в районе Керченского пролива, говорит об их желании скрыть свою вину, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич (Смоленская область) 10 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

«Действия Киева подпадают под определение, данное еще Иваном Андреевичем Крыловым в басне «Лисица и Сурок»: рыльце в пушку. Так характеризуют лиц, замешанных в неблаговидном деле, но пытающихся данный факт скрыть или представить его в выгодном для себя свете. Собственно, этим и занимается Киев, засекретив данные по инциденту в Керченском проливе», — рассказал политик.

Клинцевич отметил, что усилия украинской стороны напрасны, поскольку данные о перемещении судов ни для кого не являются тайной.

Напомним, ранее на Украине заявили, что маршрут трёх судов украинских ВМС, задержанных в Керченском проливе, является «государственной тайной», и поэтому Украина не может их предоставить.

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