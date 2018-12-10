США ввели новые санкции против Северной Кореи

Вашингтон, , 21:55 — REGNUM Министерство финансов США ввело персональные санкции против троих чиновников КНДР, 10 декабря передает агентство Reuters.

Под новые санкции попали Рин Хё Чо, который считается советником Ким Чен Ына, министр госбезопасности Кён Тхэ Чон и глава Департамента пропаганды и агитации Кван Хо Пак.

Согласно заявлению казначейства, санкции вводятся за «продолжающиеся серьезные нарушения прав человека и цензуру» в Северной Корее.

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