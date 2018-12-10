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Минобороны РФ: Стратегические ракетоносцы Ту-160 отправлены в Венесуэлу

Политика

Самолеты стратегической авиации благополучно преодолели более 10 тыс. километров и уже находятся в Венесуэле

Москва, 10 декабря 2018, 21:35 — REGNUM  Министерство обороны Российской Федерации подтвердило информацию об отправке в Венесуэлу двух стратегических ракетоносцев Воздушно-космических сил России, а также самолетов Ан-124 и Ил-62. Соответствующее заявление распространила сегодня, 10 декабря, пресс-служба российского военного ведомства.

Перелет двух Ту-160, а также Ан-124 и Ил-62 был совершен в воздушном пространстве над акваториями Баренцева, Норвежского и Карибского морей, а также Атлантического океана. Всего летчики преодолели более 10 тыс. километров.

В Минобороны РФ подчеркнули, что полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. На определенном этапе полета российские самолеты сопровождались истребителями F-16 ВВС Норвегии.

В Венесуэле российские самолеты встречал министр обороны этой страны генерал Владимир Падрино Лопес и представители посольства России в Каракасе.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Россия отправляет в Венесуэлу свои стратегические ракетоносцы Ту-160

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