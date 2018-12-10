Болгария — новая преграда на пути Македонии в ЕС и НАТО?

София, , 21:20 — REGNUM С трудом урегулировав четвертьвековой спор с Грецией вокруг официального наименования страны, Македония столкнулась с ещё одним препятствием на пути ко вступлению в Европейский союз и НАТО. Новой проблемой для бывшей югославской республики могут стать неразрешённые исторические споры с соседней Болгарией.

Поводом для обмена резкими заявлениями со стороны официальных лиц в Софии и Скопье послужило состоявшееся на днях выступление премьер-министра Македонии Зорана Заева в парламенте, в ходе которого он, в частности, заявил, что соглашение между Македонией и Грецией закрепляет на международном уровне факт наличия македонского языка.

Болгария, официально поддерживающая евроатлантический курс правительства в Скопье, между тем не признаёт существования ни македонского языка, ни самого македонского народа, рассматривая македонцев как субэтническую группу в рамках болгарской нации, а их язык — как диалект болгарского языка.

Выступление Зорана Заева в Софии восприняли негативно. Комментируя его слова, министр обороны Болгарии Красимир Карачканов заявил, что межгосударственные соглашения «могут трактоваться только на основании прав и обязанностей, которые они порождают».

«В данном случае документ не даёт оснований для искусственно приписываемых Заевым утверждений о том, что македонский язык, который никто не признаёт официальным языком, должен считаться законным на всей территории Северной Македонии», — приводит слова Карачканова «Нова ТВ».

Министр отметил, что «Северная Македония — это географическое наименование, которое включает и нынешние территории Болгарии».

«Господин Заев с таким размахом может завтра потребовать изучения полностью идентичного болгарского диалекта в качестве иностранного официального языка и у нас. Это неприемлемо. Это провокация», — подчеркнул он.

В дополнение к этому болгарский министр раскритиковал работу македонских представителей в недавно созданной двусторонней комиссии по историческим вопросам, обвинив их в попытках «навязать позиции, далёкие от исторической правды». В случае продолжения такой политики со стороны Скопье болгарская сторона может заблокировать членство Македонии в Евросоюзе и НАТО, заявил Карачканов.

«Если хотя бы один исторический факт будет подменён, я буду добиваться того, чтобы наше государство не поддержало принятие Македонии в НАТО и ЕС», — пообещал министр.

Заявление министра обороны Болгарии не оставили без внимания в Скопье. МИД Македонии расценил слова Карачканова как враждебные и идущие вразрез с заключённым в 2017 году соглашением о дружбе и добрососедстве между двумя республиками.

«Заявление Красимира Карачканова служит отличной возможностью для контрответа и создания негативных настроений, которые отдаляют нас и создают враждебность вместо дружбы», — подчеркнули в МИД Македонии.

В ведомстве отметили, что «подписали договор о дружбе и намерены строить дружбу, но это предполагает взаимное внимание, уважение и заботу об интересах соседа». «Македония продолжит свою активную, конструктивную и добрососедскую политику в духе договора с Болгарией и европейских ценностей, которых придерживаются обе страны», — заключили в МИД.

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Напомним, Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Болгарией и Македонией, призванный стать новой вехой в отношениях двух стран, был заключён в августе 2017 года. В январе 2018 года года документ был ратифицирован парламентами обеих республик.

Согласно договору, София и Скопье отказываются от взаимных территориальных претензий, обязуются не предпринимать и не поддерживать действий, направленных против другой стороны, а также предпринимать меры по предотвращению злонамеренной пропаганды и деятельности, способной нанести вред двусторонним отношениям. В документе Болгария также выражает поддержку намерениям Македонии по вступлению в Европейский союз и НАТО.

Одновременно с этим стороны договорились о создании специальной экспертной комиссии с участием представителей двух стран, которая должна заняться разрешением спорных исторических вопросов, а также совместным пересмотром школьных программ по истории.

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Весной 2018 года Болгария и Греция заключили договор о переименовании бывшей югославской республики в «Северную Македонию», что открыло для Македонии перспективу вступления в ЕС и НАТО, которому многие годы препятствовали греческие власти. В Афинах настаивали на переименовании соседней страны на том основании, что аналогичное название имеет одна из провинций на севере Греции. Опасения связывались с тем, что в дальнейшем это может стать поводом для территориальных претензий со стороны Скопье.

В руководстве НАТО уже заявили о готовности предоставить Македонии членство в альянсе сразу после того, как в стране будет приняты все законодательные изменения, предусмотренные договором с Грецией.

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