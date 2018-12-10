В Оренбурге комиссия утвердила двух кандидатов на пост мэра

Оренбург, , 21:22 — REGNUM В Оренбурге конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост градоначальника поздно вечером 10 декабря утвердила двух кандидатов, из которых горсовет путём тайного голосования 20 декабря выберет главу областного центра. Депутатскому корпусу предстоит сделать выбор между вице-губернатором Дмитрием Кулагиным и главой администрации Северного округа Оренбурга Сергеем Чуфистовым, сообщила корреспонденту ИА REGNUM член конкурсной комиссии доктор политических наук Галина Шешукова.

Она также отметила, что по инициативе членов комиссии был проведен небольшой опрос жителей Оренбурга, участниками стали 40 респондентов из числа общественников, журналистов и других публичных персон. На просьбу назвать двух кандидатов в 100% случаев назвали имя Кулагина и в 57% — Чуфистова.

В комиссии подчеркнули, что при единогласном голосовании по кандидатурам руководствовались разной информацией, в том числе и данными опроса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 октября в отставку был отправлен мэр Евгений Арапов. Его обвиняют в коррупции. В городе назначен конкурс на вакантное место градоначальника. На эту должность претендовали изначально 34 кандидата. После проверки документов список сократился до 29 человек. Сегодня, 10 декабря, один кандидат Александр Корабельников взял самоотвод и поддержал другого кандидата — Дмитрия Кулагина.

Добавим, местные эксперты уверены, что победу одержит Дмитрий Кулагин. Горожане ждут позитивных перемен в городе. Примечательно, что Кулагин подчеркнул, что в случае его избрания мэром никаких революционных шагов до Нового года предпринято не будет, главная задача города — стабильно функционировать и благополучно пережить праздничные новогодние дни.

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