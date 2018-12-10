Asia Times: может появиться новый антииранский альянс

Гонконг, Китай, , 20:58 — REGNUM Зарегистрированное в Гонконге издание Asia Times Online сообщает со ссылкой на главу МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейра, что США и страны Персидского залива ведут переговоры о создании ближневосточного альянса государств для «защиты от внешней агрессии». Главным противником обозначен Иран.

По словам аль-Джубейра, новое соглашение между государствами будет называться «Ближневосточным стратегическим альянсом» (MESA) и будет включать в себя также Египет и Иорданию. Цель — «достичь договоренностей в области безопасности на Ближнем Востоке, которые могут защитить регион от внешней агрессии и укрепить отношения между США и странами региона». При этом главным противником нового предполагаемого альянса с целью обозначается Иран.

Недавно власти Саудовской Аравии обвинили Иран в «прямой военной агрессии» после того, как повстанцы-хуситы в Йемене запустили по Эр-Рияду баллистическую ракету, якобы предоставленную Ираном. Тегеран все обвинения отрицает.

Напомним, что этот проект США продвигают на Ближнем Востоке не первый месяц. В конце 2017 года об этом писала американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительственных кругах ряда государств Ближнего Востока. Тогда указывалось, что «альянс будет иметь компонент системы НАТО, подразумевающий обоюдную защиту: атака на одного из членов союза будет восприниматься как нападение на коалицию в целом».

Пока из этого ничего не получилось, если не считать участившиеся тайные операции против Ирана, которые, как правило, проводятся «чужими руками». Что же касается нынешнего момента, то бросается в глаза тот факт, что новые сведения о создании ближневосточного аналога НАТО совпадает с введением 5 ноября очередных жестких санкций против Ирана. Вашингтон явно форсирует создание нового военного блока неспроста, а с определенной целью восстановления своей гегемонии в регионе, после того как позиции США заметно пошатнулись в Сирии.