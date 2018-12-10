Пакистан попросит у зарубежных стран помощи в борьбе с коррупцией

Исламабад, , 21:39 — REGNUM Министерство иностранных дел Пакистана объявило о намерении обратиться к правительствам Швейцарии, Великобритании и Объединённых Арабских Эмиратов за поддержкой в борьбе с коррупцией.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, МИД Пакистана планирует подписать со странами соглашения о правовой поддержке в деле возвращения средств, незаконно выведенных за границу. Борьба с отмыванием денег стала центральным обещанием правящей партии Пакистана, стремящейся таким образом победить коррупцию и наполнить казну страны.

По данным телеканала, соглашения с тремя странами будут содержать пункты о выдаче беглых мошенников и о предоставлении информации о банковских счетах. Ранее соглашения о сотрудничестве в области банковской информации были подписаны с ОАЭ и Швейцарией.