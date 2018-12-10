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В афганской провинции Джаузджан убит высокопоставленный командир талибов*

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Операция по уничтожению высокопоставленного командира была проведена Национальными силами безопасности и обороны

Шиберган, Афганистан, 10 декабря 2018, 22:37 — REGNUM  Официальные представители 209 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны в провинции Джаузджан (столица провинции — г. Шиберган), был уничтожен высокопоставленный командир движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Вали Мохаммад.

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, Национальные силы безопасности и обороны нанесли авиационный удар по укрытию талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории уезда Файзабад провинции Джаузджан.

В ходе операции сил безопасности и обороны было тяжело ранено три боевика движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам официальных представителей 209 корпуса Национальной армии Афганистана, Вали Мохаммад отвечал за подготовку нападений талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на правительственные силы и организацию террористических атак.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.

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Зарубежная хроника
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