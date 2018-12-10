Глава комитета начальников штабов США против вывода войск из Афганистана

Кабул, , 21:42 — REGNUM Глава комитета начальников штабов армии США генерал Джозеф Данфорд заявил, что выступает против вывода американских войск из Афганистан, так они сдерживают деятельность террористических группировок. По мнению американского генерала, если силы США покинут Афганистан, то террористы смогут вернуть себе былые позиции в стране и организовать террористическую атаку на США, как в 2001 году.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», данное заявление было сделано генералом Данфордом в ходе выступления на мероприятии, организованном американской газетой «The Washington Post».

Генерал Джозеф Данфорд также сказал, что приоритетным для него является не обеспечение безопасности и стабильности в Афганистане, который лежит в руинах в результате долгой войны, а разработка рекомендаций по размещению сил США, которые защищают граждан Америки, родину и союзников США.