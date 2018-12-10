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FRA: Евреи готовы бежать из ЕС из-за роста антисемитизма

Политика

«Чувство незащищенности» наиболее сильно у евреев Франции

FRA: Евреи готовы бежать из ЕС из-за роста антисемитизма
Иван Шилов © ИА REGNUM
Обыкновенный Фашизм

Брюссель, 10 декабря 2018, 20:47 — REGNUM  Согласно исследованию Агентства Евросоюза по основным правам (FRA), около трети евреев ЕС «больше не чувствуют себя в безопасности» и готовы эмигрировать из-за роста антисемитских настроений в Европе, 10 декабря передает агентство Reuters.

Опрос FRA проводился в 12 странах ЕС, где проживает более 96% европейских евреев. 85% из 16 395 опрошенных евреев отметили рост антисемитизма в своих странах. Около трети опрошенных заявили, что рассматривают вариант эмиграции.

Согласно заявлению FRA, «чувство незащищенности» наиболее сильно у евреев Франции, а также в Польше, Бельгии и Германии.

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