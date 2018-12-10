Убит теневой губернатор талибов* в афганской провинции Пактика

Кабул, , 23:23 — REGNUM Официальные представители Министерства внутренних дел Афганистана заявили, что в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, был убит теневой губернатор движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Пактика (столица провинции — г. Шаран) Пир Ага.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», операция Национальных сил безопасности и обороны была проведена на территории уезда Гомаль провинции Пактика.

В ходе операции сил безопасности и обороны было ликвидировано четыре боевика движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам официальных представителей Министерства внутренних дел, в результате операции были также захвачены боеприпасы и оружие талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Официальные представители Министерства внутренних дел заявили, что Пир Ага был одним из ключевых лидеров движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и был вовлечён в подготовку целого ряда террористических актов.