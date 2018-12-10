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Трамп станет первым лидером, кто встретится с новым императором Японии

Политика

Ожидается, что президент США станет первым главой иностранного государства, который встретится с японским наследным принцем после его интронизации

Токио, 10 декабря 2018, 21:51 — REGNUM  9 декабря японские правительственные источники сообщили, что правительства Японии и США начали подготовку к встрече между двумя странами в преддверии ежегодного саммита Большой двадцатки в июне 2019 года.

Встреча президента США Дональда Трампа с императором Японии Нарухито пройдет между 1 мая 2019 года, когда наследный принц уже вступит на престол. По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ Трамп сказал, что для него будет честью первым встретить нового императора. Лидер США также отметил, что ему будет интересно наблюдать за Японией во главе с новым императором.

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Зарубежная хроника
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