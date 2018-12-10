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США и Южная Корея отменили крупномасштабные военные учения

Политика

Учения отменены, чтобы не провоцировать Северную Корею

Сеул, 10 декабря 2018, 21:46 — REGNUM  Республика Корея и США отказались от проведения крупнейших ежегодных военных учений Foal Eagle, намеченных на апрель 2019 года. Такой шаг должен способствовать диалогу с КНДР и позволит избежать взаимных провокаций. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

Учения состоятся в усеченном формате и будут предназначены лишь для поддержания боеготовности военнослужащих, а не для отработки наступательной операции против КНДР. В них не будет принимать участие американский контингент, а число южнокорейских военных составит несколько тысяч. Американские же военнослужащие проведут компьютерную симуляцию боевых действий. В 2017 году, когда напряженность на Корейском полуострове достигла своего апогея, в учениях Foal Eagle было задействовано свыше 300 000 человек. В начале 2019 года ожидается визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Сеул и вторая встреча с президентом США Дональдом Трампом.

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Зарубежная хроника
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