США и Южная Корея обсудят финансирование американского контингента

Сеул, , 22:44 — REGNUM Оборонные ведомства США и Республики Корея проведут переговоры, чтобы обсудить финансирование и снабжение американках войск, расквартированных в Южной Корее. Консультации пройдут в Сеуле с 11 по 13 декабря, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Существующее соглашение о снабжении и финансировании американского контингента в Южной Корее истекает 31 декабря 2018 года — сторонам необходимо договориться как можно скорее. США требуют от Республики Корея значительно увеличить расходы, в то время как Сеул выделять дополнительные средства не планирует. На данный момент в Республике находятся 28 500 военнослужащих США — на их содержание в 2018 году южнокорейское правительство потратило 860 миллионов долларов.

Сообщается, что делегацию Республики Корея возглавит посол в Шри-Ланке Чан Вон Сам, а делегацию США — представитель госдепартамента Тимоти Беттс.