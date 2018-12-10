Пакистан готовит иск к Индии во Всемирном Банке

Исламабад, , 22:06 — REGNUM 9 декабря посол Пакистана в Комиссии по Договору о водах Инда Мер Али Шах заявил о готовности Исламабада потребовать у Всемирного банка начать процедуру арбитража по вопросу об индийских гидроэлектростанциях в бассейне реки Инд.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Пакистан намерен потребовать у Индии следовать решению, принятому в августе на заседании Комиссии, согласно которому пакистанские эксперты допускались на ГЭС Пакал Дул и Нижний Канал, расположенных в бассейне реки Инд. Страны обязаны допускать экспертов на свои гидротехнические объекты согласно Договору о водах Инда 1960 года.

В случае, если Индия не выполнит требования Пакистана, Исламабад намерен инициировать процедуру арбитража, потребовав у Всемирного Банка (гарант соглашения) назначить независимого эксперта или созвать специальный суд.