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Пакистан готовит иск к Индии во Всемирном Банке

Политика

Пакистан потребует провести инспекцию на ГЭС Индии

Исламабад, 10 декабря 2018, 22:06 — REGNUM  9 декабря посол Пакистана в Комиссии по Договору о водах Инда Мер Али Шах заявил о готовности Исламабада потребовать у Всемирного банка начать процедуру арбитража по вопросу об индийских гидроэлектростанциях в бассейне реки Инд.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Пакистан намерен потребовать у Индии следовать решению, принятому в августе на заседании Комиссии, согласно которому пакистанские эксперты допускались на ГЭС Пакал Дул и Нижний Канал, расположенных в бассейне реки Инд. Страны обязаны допускать экспертов на свои гидротехнические объекты согласно Договору о водах Инда 1960 года.

В случае, если Индия не выполнит требования Пакистана, Исламабад намерен инициировать процедуру арбитража, потребовав у Всемирного Банка (гарант соглашения) назначить независимого эксперта или созвать специальный суд.

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Зарубежная хроника
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